На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психиатры стабилизировали состояние самого известного людоеда СССР

SHOT: состояние самого известного людоеда СССР Джумагалиева стабилизировали
true
true
true
close
СК РФ

Состояние самого известного людоеда СССР Николая Джумагалиева, известного по прозвищу «Железный Клык», удалось стабилизировать. Ему впервые за 35 лет разрешили позвонить семье, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Долгое время информация о серийном убийце, на счету которого десять жертв, была засекречена. Однако SHOT удалось узнать, что Джумагалиев продолжает принудительное лечение в психбольнице в селе Актас в Казахстане и чувствует себя намного лучше.

Десятки лет пациент, у которого диагностировали шизофрению, был абсолютно невменяем и не мог внятно говорить. Врачи перепробовали разные методы лечения маньяка и только последний дал результат. Теперь Джумагалиев может общаться и отвечать на вопросы.

Главврач лечебницы разрешил людоеду поговорить с родственниками в течение пяти минут. Пациент захотел позвонить племяннице Еркежан. Теперь они будут общаться с ней два раза в месяц, если у мужчины вновь не обострится заболевание. Врачи не исключают риск отката на активную стадию шизофрении.

Николай Джумагалиев начал охоту на женщин в 1979 году. Маньяк считал их нечистыми и порочными после того, как заразился сифилисом и трихомонозом от бывших возлюбленных. С виду неприметный парень ловил своих жертв у трасс, а после убивал, пил их кровь и ел мясо, считая, что это якобы даст ему сверхспособности.

До этого в Перми из квартиры осужденного за людоедство Михаила Малышева вынесли труп. Не исключается, что тело находилось в помещении несколько дней. На лестнице около квартиры обнаружили большое количество тараканов.

Ранее появились подробности жизни потомков предполагаемого Джека Потрошителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами