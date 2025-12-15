На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан планирует доставить в Новороссийск два новых причальных устройства для КТК

Министр Аккенженов: Астана в январе доставит в Новороссийск два новых причала
Казахстан планирует доставить в Новороссийск два новых выносных причальных устройства (ВПУ) для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом на пресс-конференции рассказал министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, сообщает ТАСС.

По его словам, новые ВПУ были произведены в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Срок доставки изначально планировался на апрель месяц, но мы сейчас его форсируем и планируем доставить уже непосредственно в январе. Это сложное технологическое оборудование, с очень большим тоннажем, требует именно непосредственно доставки до места монтирования, до порта Новороссийск», — поделился министр.

11 декабря Минэнерго Казахстана сообщало, что последствия атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума не несут угроз для операционной деятельности проектов «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и North Caspian Operating Company.

Казахстан также согласовал переориентацию части экспортных потоков нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и частично в КНР.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. После взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории.

Ранее в Кремле назвали вопиющим случаем атаку на объекты КТК.

