Российский военный рассказал о подвиге десантника в зоне СВО

Десантник с позывным «Грант» 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в беседе с РИА Новости его сослуживец из группировки войск «Днепр» с позывным «Филин».

По словам бойца, военнослужащим поступила задача взять один опорный пункт, но в пути один из солдат был ранен и его начали эвакуировать. «Грант» решил не отходить и продолжил выполнение задачи.

Десантник смог преодолеть расстояние, бросить в украинских военных гранату и захватить опорный пункт. Российскому бойцу противостояли до четырех военнослужащих ВСУ.

Группировка «Днепр» действует в Херсонской и Запорожской областях. По последним данным министерства обороны России, военнослужащие нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Орехова, Разумовки, Днепровского и Никольского.

Украинская армия лишилась в зоне ответственности «Днепра» более 45 военнослужащих, шести автомобилей, двух артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов материальных средств.

Ранее в Минобороны сообщили о разведчике, пнувшем гранату в опорник противника.