Умер «король аккомпанемента» Левон Оганезов

Народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов умер в возрасте 84 лет в Нью-Йорке 13 декабря. Артист длительное время боролся онкологическим заболеванием.

Оганезов родился в Москве 25 декабря 1940 года, учился в Центральной музыкальной школе. Окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а 1967-м — Московскую консерваторию по классу фортепиано. С 1959-го работал в Москонцерте, гастролировал в России и за рубежом.

Оганезова называли «королем аккомпанемента», на протяжении многих десятилетий он выступал с известными звездами.

«Я начинаю играть и как бы внутренне обращаюсь к сидящим в зале, не глядя на них, и вхожу с ними в резонанс. Не знаю, как это получается», — рассказал композитор в интервью ОТР.

Артист снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» (1991), «Ключ от спальни» (2003) и «Чердачная история» (2004). Кроме того, он был соведущим телевизионных программ «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна», «Клуб «Белый попугай» и «Суета вокруг рояля».

В 1969-м женился на Софье Паперман. В браке родились две дочери — Мария (1970) и Дарья (1980).

Оганезова похоронят на кладбище «Кенсико», где погребен композитор Сергей Рахманинов.

«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — отметили его родные.

