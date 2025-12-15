На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентка из Москвы передала аферистам украшения на 150 млн рублей

В Москве студентка отдала мошенникам украшения на 150 млн рублей
Shutterstock/ChiccoDodiFC

Московская студентка лишилась 150 миллионов рублей после общения с аферистами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, девушке рассказали о том, что ее аккаунт на госпортале взломан, а неизвестные от ее имени финансируют противоправную деятельность. Далее лжеправоохранители убедили девушку участвовать в «спецоперации» по поимке преступников. Студентка продемонстрировала им на камеру ценные вещи.

«Под предлогом декларирования она собрала дорогостоящие ювелирные украшения матери и отвезла их по указанному ей адресу в Подмосковье, где отдала незнакомцу», – сообщается в публикации.

Позже об этом узнала мать и обратилась в полицию. Сотрудники МВД поймали четырех человек, предположительно причастных к этой схеме, один из них находился в Ярославле. Там же обнаружили украшения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, фигуранты находятся под арестом. Не исключается, что они причастны к другим подобным случаям.

Ранее кировчанке разрешили не платить кредит, взятый дочерью из-за мошенников.

