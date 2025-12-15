Кировчанке разрешили не платить кредит, взятый дочерью из-за мошенников

Baza: кировчанка не будет выплачивать кредит, взятый ее дочерью из-за аферистов

Женщина из Кирова не будет выплачивать кредит, который на ее имя взяла обманутая мошенниками маленькая дочь. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, ребенок попросил у россиянки телефон, чтобы поиграть. Спустя полтора часа, вернув устройство, женщина заметила сообщения о крупных переводах с карты.

Выяснилось, что ее дочь стала жертвой мошенников. Неизвестные предложили ей бонусы в Roblox взамен на коды из сообщений. Когда девочка отправила всю нужную информацию, злоумышленники получили доступ к телефону матери.

«Всего за 16 минут они оформили потребительский кредит и перевели на различные счёта около 700 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

В банке женщине не аннулировали кредит и заявили, что они проявили бдительность и заблокировали один из переводов. Суд также не встал на сторону россиянки, поэтому она подала апелляцию.

Коллегия пришла к выводу, что фактически женщина не получила деньги, так как они сразу ушли на другие счета. Более того, сам банк не сработал должным образом. Они остановили один перевод, но спустя три минуты пропустили другую операцию.

Прошлое судебное решение отменили. Теперь женщина не будет выплачивать кредит.

