На Украине перестал работать Starlink. Военная операция, день 1300-й

Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся «относительно скоро», заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется самостоятельно вести переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта.
Терминалы Starlink вновь перестали работать по всей линии фронта на Украине, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 6 украинских дронов над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.