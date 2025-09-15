На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

На Украине перестал работать Starlink. Военная операция, день 1300-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1300-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской областью. Терминалы Starlink вновь перестали работать по всей линии фронта на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется самому урегулировать конфликт на Украине, и заявил, что трехсторонние переговоры с участием президентов РФ и Украины пройдут «относительно скоро». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:28

Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся «относительно скоро», заявил Трамп.

8:21

Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется самостоятельно вести переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта.

8:15

8:09

Терминалы Starlink вновь перестали работать по всей линии фронта на Украине, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 6 украинских дронов над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1300-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

