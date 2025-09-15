«Они ненавидят друг друга»: Трамп объяснил, почему переговоры Путина и Зеленского невозможны

Трамп допустил, что сам возьмется за переговоры из-за вражды Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что личная неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским делает невозможными их прямые переговоры. По его словам, «невообразимая ненависть» исключает диалог, и ему, вероятно, придется самому вести переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует такое сильное взаимное презрение, что это практически исключает возможность прямого диалога. Трамп назвал отношения двух лидеров как «невообразимую ненависть», которая мешает «дышать» и делает их неспособными говорить друг с другом.

«Они ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом», — сказал президент США.

Глава Белого дома вновь заявил, что, учитывая эмоциональную и политическую напряженность между лидерами России и Украины, ему, вероятно, придется самому вести переговоры. По словам Трампа, он может стать ключевой фигурой, без которой прямая встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

Саммит на Аляске и прямые переговоры

Подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина началась в начале августа 2025 года. Белый дом подтвердил, что американский лидер рассматривает возможность трехстороннего формата с участием Владимира Зеленского, однако в итоговый список приглашенных Киев не попал. Для переговоров выбрали Анкоридж: Аляска когда-то принадлежала России и сегодня воспринимается как географически близкая и в то же время нейтральная территория.

Накануне саммита спецпосланник США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел встречу с Путиным. По словам американской стороны, она прошла продуктивно и позволила заложить основу для более масштабных переговоров.

15 августа президенты встретились. К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф, Путина сопровождали Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Разговор продолжался почти три часа и был посвящен в первую очередь конфликту на Украине. Однако встреча не привела к конкретным договоренностям.

После саммита Трамп заявил о намерении добиваться прямых переговоров Путина и Зеленского и предложил рассмотреть также формат трехсторонних встреч. Однако в Киеве и европейских столицах такая перспектива не получила поддержки. Германия и Франция потребовали гарантий безопасности для Украины, сравнимых с положениями пятой статьи НАТО.

Угрозы санкций

В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что администрация Дональда Трампа сохраняет на столе все возможные варианты воздействия на Москву.

В его заявлениях прозвучал прямой намек на то, что в случае отсутствия подвижек в переговорах Белый дом готов вернуться к санкционному сценарию. По словам главы Минфина, «экономические рычаги остаются частью дипломатического инструментария», и они могут быть задействованы, если «Россия продолжит линию на затягивание конфликта».

В Москве на угрозы отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «давно живет в условиях санкционного давления» и привыкла к подобным заявлениям со стороны США. По его словам, подобные шаги Вашингтона воспринимаются как продолжение «недружественной линии», но они не способны изменить позицию Москвы по ключевым вопросам. В МИД России также подчеркнули, что угрозы новых ограничений расцениваются как политическое давление, не имеющее отношения к реальному поиску дипломатического решения конфликта.