Над Украиной хотят создать бесполетную зону. Это шаг к войне с НАТО, считают в России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе войны НАТО с Россией, если идея о создании бесполетной зоны над Украиной воплотится в жизнь. В Кремле считают, что альянс уже «де-факто» задействован в боевых действиях. Такие высказывания в Москве прозвучали на фоне заявлений МИД Польши о том, что НАТО технически способно закрыть небо над Украиной. Однако среди европейских стран пока нет желающих открыто вступать в конфликт против России.

Создание бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские беспилотники будут означать войну альянса против РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами!» — подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Североатлантический альянс уже фактически ведет боевые действия против России.

«НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах», — отметил он.

«НАТО де-факто задействовано в этой войне», оказывая прямую и косвенную поддержку Киеву, добавил Песков.

«Если Украина попросит»

После начала специальной военной операции власти Украины неоднократно призывали установить бесполетную зону над страной. Вновь об этой инициативе заговорили после того, как БПЛА залетели на территорию Польши. Накануне польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава обдумает эту идею со своими союзниками.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. <…> Если Украина попросит нас сбивать их [БПЛА] над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — цитирует его PAP.

Сикорский подчеркнул, что Варшаве стоит воспользоваться опытом Киева по борьбе с дронами, поскольку «Украина далеко впереди». В интервью газете The Guardian дипломат уточнил, что обучение польских команд «передовому опыту Украины в области борьбы с беспилотниками» будет проходить в учебном центре НАТО в Польше, что «более безопасно», чем на Украине.

Также польский министр пояснил, что предоставление Киеву гарантий безопасности означает готовность ЕС воевать с Россией , однако европейские страны не желают вступать в военный конфликт против Москвы.

«Гарантии безопасности призваны сдерживать потенциального противника… Поэтому мы говорим, что если будет хоть какой-то мир, то в следующий раз, когда Россия попытается что-то предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Сейчас я считаю это не очень убедительным. Потому что, если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, но я не вижу добровольцев», — заметил Сикорский.

По мнению главы польского МИДа, нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые «не заслуживают доверия».

На заявление Сикорского об отсутствии добровольцев для войны с Россией для «защиты Украины» отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот такие «гарантии безопасности» от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о «западном курсе», — отметила она в своем Telegram-канале.

Дроны над Польшей и Румынией

Инцидент с беспилотниками произошел в ночь на 10 сентября, когда на территорию Польши залетели боевые дроны. По информации местного издания Rzeczpospolita, их было не менее 23.

Варшава утверждает, что БПЛА запустили российские подразделения. Однако Минобороны России подчеркнуло, что объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА... не превышает 700 км».

13 сентября о беспилотниках сообщила еще и Румыния. В министерстве обороны страны сообщили, что воздушное пространство страны примерно в 20 км юго-западнее села Килия-Веке было нарушено беспилотником. Впоследствии он исчез с радаров. МИД Румынии обвинил в причастности к инциденту Россию.

На этом фоне 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный страж» (Eastern Sentry) для усиления восточного фланга. По его словам, в «военной активности» будут задействованы ресурсы союзников по НАТО, включая Данию, Францию, Великобританию и Германию.

Медведев рассказал, что его «позабавила» эта операция, которую он окрестил «мощной европейской инициативой». Политик допустил, что это «все, что осталось от «коалиции желающих».