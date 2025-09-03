На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Более 100 украинских беспилотников уничтожены над Россией. Военная операция, день 1288-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1288-й день
Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 25 БПЛА сбили над Ростовской областью, 24 — над Брянской, 20 — над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря, 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над Азовским морем и один — над Смоленской областью. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:14

Обломки БПЛА упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет.

9:01

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости признать и оформить на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии.

8:46

⚡️Ракетная опасность объявлена в Курской области.

8:37

New York Post: Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть.

8:23

Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре автомобиля повреждены осколками сбитых БПЛА в Брянске.

8:11

8:05

🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников.

■ 25 БПЛА — над территорией Ростовской области

■ 24 БПЛА – над территорией Брянской области

■ 20 БПЛА – над территорией Краснодарского края

■ 15 БПЛА – над акваторией Черного моря

■ 10 БПЛА – над территорией Калужской области

■ восемь БПЛА – над территорией республики Крым

■ два БПЛА – над акваторией Азовского моря

■ один БПЛА – над территорией Смоленской области

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1288-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

