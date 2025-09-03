Более 100 украинских беспилотников уничтожены над Россией. Военная операция, день 1288-й

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости признать и оформить на международном уровне вхождение в состав России Крыма, Донбасса и Новороссии.
New York Post: Дональд Трамп все еще обдумывает санкции против России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть.
Один многоквартирный дом, три частных, а также четыре автомобиля повреждены осколками сбитых БПЛА в Брянске.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 105 украинских беспилотников.
■ 25 БПЛА — над территорией Ростовской области
■ 24 БПЛА – над территорией Брянской области
■ 20 БПЛА – над территорией Краснодарского края
■ 15 БПЛА – над акваторией Черного моря
■ 10 БПЛА – над территорией Калужской области
■ восемь БПЛА – над территорией республики Крым
■ два БПЛА – над акваторией Азовского моря
■ один БПЛА – над территорией Смоленской области