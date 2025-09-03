«Не выдержал и сорвался». Почему Трамп решил, что Путин и Си плетут заговор против США

Песков сообщил, что вопреки заявлению Трампа, против США никто заговоров не строит

Москва, Пекин и Пхеньян не строят заговоров против США, у стран нет на это времени и желания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после неожиданных обвинений президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия взаимодействует с партнерами «во благо, а не против кого-то». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что никаких заговоров нет. Он считает, что Трамп сказал об этом с иронией. Политолог Станислав Ткаченко предположил, что это ответ Трампа на договоренности РФ и КНР в сфере энергетики.

В Кремле отрицает информацию о том, что кто-то строит заговоры против США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так, он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что другие страны строят заговор против Соединенных Штатов.

«Никто никаких заговоров не строит, на это ни у кого нет ни желания, ни времени»,

— сказал Песков во время брифинга, передало РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что отношения России с партнерами, особенно с Китаем и Северной Кореей, участие в альянсах «осуществляется во благо, а не против кого-то»:

«Принцип — это во благо народов наших стран, а не против третьих стран».

Обвинение Трампа

2 сентября во время пресс-конференции в Белом Доме Трамп обозначил, что не считает вызовом приезд президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай.

«Нет. Китай нуждается в нас больше, чем мы в них», — заявил Трамп.

На следующий день в соцсети Truth Social американский президент написал, обращаясь к лидеру КНР Си Цзиньпину:

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и «крови», которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика. <...> Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая.

Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки».

За несколько часов до этого президент США дал интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу, где вновь обозначил, что не обеспокоен сближением России и Китая в связи с саммитом ШОС. По его словам, Москва и Пекин не применят свои вооруженные силы против США, так как это было бы «худшим, что они могли бы сделать».

Ирония Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным предположил, что Трамп сказал про заговоры с иронией:

«Я думаю, что Трамп не без иронии сказал, что якобы эти трое [РФ, КНДР, КНР] готовят заговор против Соединенных Штатов. Вот я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, мысли даже этого ни у кого не было».

Политолог Алексей Мамычев в разговоре с mk.ru также предположил, что высказывание Трампа — это ирония.

«Думаю, эта фраза во многом ирония с небольшим оттенком досады. Для многих в мире очевидно, что в Пекине определяются совместные шаги по формированию новой архитектуре финансового и в целом международного порядка», — сказал политолог

Мамычев считает, что Трамп раздосадован тем, что его нет на таком важном мероприятии, что он не может перехватить медийную повестку:

«Возможно, он и хотел бы находиться там, где принимаются ключевые решения для формирования альтернативного международного порядка, но его не приглашали, да и он не может быть там».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко сказал «Взгляду», что США зафиксировались на потере значительной доли влияния в Евразии:

«Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину».

Ткаченко предположил, что своим заявлением Трамп ответил на «фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом».

Трампа задели какие-то действия, он чувствует, что США теряют власть, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с aif.ru:

«События, произошедшие в Китае, произвели глубокое впечатление на Трампа, и он не выдержал, сорвался. Сделал заявление про какой-то заговор против США, попросил передать привет Путину и северокорейскому лидеру. Все это, конечно, выглядело как какая-то истерика.

Его задели не какие-то заявления, а действия. Он чувствует, что та власть и влияние, которыми обладают Соединенные Штаты, уплывают у нас на глазах».

По словам политолога, уже завтра можно будет сделать вывод, насколько зол Трамп и готов ли он к радикальным методам. Ожидается, что 4 сентября американский президент встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Париже.