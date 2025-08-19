«На войну не успевает». Что известно о новой украинской ракете «Фламинго»

В Киеве начали производство ракет «Фламинго», которые способны поразить цель на расстоянии 3000 км. Западные СМИ пишут, что ракета может использоваться Вооруженными силами Украины для удара по площадке, где производятся российские дроны «Герань». При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» не является оригинальной разработкой и напоминает британскую ракету FP-5. Стоит ли бояться «Фламинго» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

На Украине началось серийное производство ракеты «Фламинго» с дальностью стрельбы до 3000 км. Об этом сообщил фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий. Предприятие-разработчик, как заявлено в Киеве, – местная компания Fire Point. Однако «Фламинго», скорее всего, является копией ракеты FP-5.

Что за ракета FP-5?

Разберемся, откуда взялась FP-5. Проект большой крылатой ракеты FP-5 наземного базирования, предназначенной для высокоточного поражения наземных целей, был, как известно, представлен в Объединенных Арабских Эмиратах на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Изделие презентовала эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group (с основными производственными мощностями и офисом в Абу-Даби).

Стартовая масса FP-5 составляет 6000 кг, а вес боевой части достигает 1000 кг. Размах крыльев ракеты – не менее 6 метров. Максимальная скорость полета изделия — 950 км/ч, маршевая скорость — 850-900 км/ч, дальность полета до 3000 км, практический потолок до 5000 м.

close Milanion Group

Для примера, стартовая масса российской крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 составляет около 2200-2400 кг, а американского «Томагавка» — в пределах полутора тонн. То есть, без всякого преувеличения, ракета «Фламинго» — очень большое изделие. Чтобы получить представление о том, насколько она велика, достаточно напомнить взлетную массу реактивных истребителей первого поколения. МиГ-15, к примеру — 4960 кг, а нормальная взлетная масса его противника F-86 Sabre — 6894 кг. То есть крылатая ракета наземного базирования «Фламинго» по массо-габаритным характеристикам — небольшой самолет. Соответственно, и цена будет примерно такой же.

Сколько нужно «Фламинго»?

Теперь о главном.

Издание Defence24 пишет, что ракета «Фламинго» может использоваться Вооруженными силами Украины (ВСУ) для удара по площадке под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань».

При этом оружие в ходе вооруженной борьбы становится по-настоящему оружием, когда оно применяется внезапно и массированно. Эмиратско-британская оборонно-промышленная группа Milanion Group заявляет о возможности производства на своих мощностях якобы 50 таких ракет в месяц (надо сказать, верится с трудом). Для боевых действий высокой интенсивности этого откровенно мало, да и вооруженный конфликт на Украине, судя по всем данным, близится к завершению. То есть «Фламинго» на войну явно не успевает.

Кроме того, крупномасштабное серийное производство таких ракет потребует немалых средств (пока непонятно, кто готов в полном объеме вложиться в этот замысел, в Киеве, как известно, денег нет) и масштабной кооперации предприятий-соисполнителей. На Украине в настоящее время серийное производство вооружения в условиях, когда территория государства находится под постоянным огневым воздействием ВС РФ, маловероятно. Чтобы в больших объемах подобное вооружение поступало из-за рубежа и на безвозмездной основе, тоже как-то верится с трудом.

Наконец, ракет «Фламинго», чтобы хоть каким-то образом повлиять на ход и исход боевых действий, требуется как минимум 5-6 тыс. единиц. Чтобы представить себе подобные цифры, надо опять-таки иметь некоторое воображение. Но в ответ Киев может получить от ВС РФ такую сдачу, что даже ограниченное применение ракет «Фламинго» покажется украинскому военно-политическому руководству крупнейшей стратегической ошибкой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).