«Пусть приезжает в Москву». Путин пригласил Зеленского в РФ

Президент России Владимир Путин 3 сентября завершил свой четырехдневный визит в Китай. Перед вылетом во Владивосток он пообщался с журналистами и выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Киев решил воевать, «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но тот должен приехать в Москву.

«Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин.

Он уточнил, что никогда не исключал возможности встречи с президентом Украины, но по-прежнему сомневается в целесообразности таких переговоров. Лидер США Дональд Трамп попросил его по возможности встретиться с Зеленским, добавил Путин. Он также подчеркнул, что неоднократно предлагал Украине мирные пути урегулирования конфликта.

«Мы их (мирные пути урегулирования. — «Газета.Ru») предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно», — посмеялся он.

Тем не менее, по словам Путина, Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

«После того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева (в 2022 году. — ред.), сразу ситуация поменялась. Нам сказали, почти дословно, следующее: «Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Это звучало примерно так», — рассказал российский президент.

«Партия войны»

Комментируя подходы к украинскому урегулированию, Путин признал, что те «могут быть разными».

«Есть те, кто говорит, что нужно воевать до последнего украинца, а есть те... например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение. Причем решение мирными средствами», — пояснил президент.

По мнению политика, первая партия, «партия войны», всегда нападает на так называемую «партию мира».

Путин также вновь выразил мнение, что мир не должен быть однополярным, а все страны должны быть равными.

«Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких «более равных» не должно существовать», — сказал политик журналистам.

Наступление ВС РФ

Комментируя ход боевых действий на Украине, Путин отметил, что российские военнослужащие в настоящее время наступают по всем направлениям.

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно. Разным темпом. Но практически на всех направлениях», — сказал он.

ВСУ удерживает рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое, заявил президент.

«С Сумского направления противник перебросил 95-ю бригаду на другой участок. Что? Там разве им легче на Сумском направлении? Нет, просто заменил менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее», - сказал Путин журналистам, уточнив, что такая же ситуация наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.

Ответ Мерцу

Путин прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, ранее заявившего, что российский лидер — «Возможно, один из самых серьезных военных преступников нашего времени». «И мы должны ясно понимать, как обращаться с военными преступниками. Здесь снисходительность неуместна», — сказал Мерц в интервью телеканалу Sat.1.

«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине,» — ответил Мерцу Путин.

Он напомнил, в 2014 году министры трех стран Запада подписали договор с президентом Украины Януковичем и оппозицией о том, что все вопросы между ними должны решаться в конституционном порядке. Уже на следующий день на Украине произошел госпереворот, но никакой реакции не последовало. После этого Крым стал регионом РФ, а в Донбассе начались столкновения. Все попытки РФ решить вопросы мирным способом, включая Минские соглашения, «пустили под откос», подчеркнул Путин.

«Если кто-то считает, что так наплевательски можно относиться к нашему народу, к тому, что происходит у его границ, то таких вещей мы допускать не будем», — отметил российский президент.

«Лентяй Песков»

На пресс-конференции Путин в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова «лентяем», потому что по ходу мероприятия тот несколько раз заявлял журналистам, что следующий вопрос станет заключительным, но общение с политиком продолжалось.

«Это может еще долго продолжаться», — обратился Песков к президенту.

«Сейчас будем заканчивать. Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — добавил российский лидер.

Сегодня Путин завершил официальный визит в Китай. Он пробыл в КНР четыре дня, принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. В аэропорту Шоуду в Пекине его провожают министр иностранных дел Китая Ван И и посол России в КНР Игорь Моргулов. Путин летит во Владивосток.