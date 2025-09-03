«Истощилка не выросла, хер Мерц»: канцлер Германии призвал истощить экономику РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не принимать во внимание мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости экономического истощения РФ для прекращения конфликта на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Мерца «не выросла истощилка». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что у Мерца приступ безумия. Депутат Дмитрий Новиков сказал, что истощение России было бы выгодно западной экономике, поскольку они не хотят выстраивать партнерские отношения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц последнее время допускает «нехорошие» высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина, поэтому его мнение относительно украинского кризиса учитывать не стоит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам. Так пресс-секретарь президента прокомментировал предложение Мерца провести в Женеве переговоры по урегулированию конфликта.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал Песков.

Мерц про Путина

Мерц считает, что истощение российской экономики поможет урегулировать конфликт на Украине, сообщил n-tv.

«Мы должны создать почву. В военном отношении это будет сложно, в экономическом — возможно. В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — обозначил Мерц.

Канцлер добавил, что к истощению также может привести введение пошлин для стран, которые продолжают торговлю с РФ.

«У меня нет никаких оснований верить Путину», — заключил Мерц.

Реакция на слова Мерца

«Истощилка не выросла, хер Мерц», — написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сказал «Ленте.ру», что Мерц настаивает на истощении РФ, так как это помогло бы развитию западной экономики:

«Господину Мерцу, как и многим на Западе, хотелось бы истощить Россию. Они помнят, как в результате развала Советского Союза в прошлом веке происходил отток капитала в западные страны, как появились новые рынки сбыта. И, если бы Мерцу и его коллегам удалось сейчас сначала ослабить Россию, а потом запустить процесс, аналогичный с распадом СССР, это стало бы стимулом к развитию западной экономики, находящейся в кризисном состоянии».

По словам депутата, некоторые европейцы предпочитают не выстраивать равноправные партнерские отношения, а развивать такой сценарий.

«Они хотели, чтобы было больше формальных аргументов, чтобы обвинять Россию, называть ее страной-изгоем. Но пытаться повторить сценарий развала СССР, пытаться изолировать Россию сегодня было бы большой наивностью», — заключил Новиков.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил, что у Мерца приступ безумия:

«У немецкого канцлера Мерца, который только что опубликовал в Twitter [бывшее название соцсети X], крайне агрессивное и воинственное сообщение в адрес России и Путина, приступ безумия!»

Он предположил, что европейские лидеры подобными провокациями хотят добиться ввода западных войск на Украину.

«Им нужно немного повоевать»: Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского Дональд Трамп сообщил, что трехсторонний саммит Вашингтона, Москвы и Киева состоится, а вот в проведении... 31 августа 00:10

2 сентября президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер на пресс-конференции с Мерцем в Берлине заявила, что Женева готова организовать у себя переговоры:

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве».

Мерц же назвал Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Он пообещал вновь предложить это место на встрече «коалиции желающих», которая пройдет 4 сентября. Швейцария находится в контакте по этому вопросу и с РФ, и с Украиной.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Технически российского лидера могут арестовать в стране, которая признает юрисдикцию суда. Швейцария как раз одна из таких стран. 19 августа глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис обозначил, что страна гарантирует Путину иммунитет.

Россия официально не утверждала новое место переговоров, однако предлагала для этого Москву. Президент Украины Владимир Зеленский сразу же отказался от этой идеи.