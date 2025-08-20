Над регионами России сбили 42 БПЛА. Военная операция, день 1274-й

Европа ожидает, что США продолжат предоставлять разведданные и технику Украине через европейских партнеров, выяснил Bloomberg.
В Запорожской области восстановили поврежденное в результате ударов беспилотников электроснабжение, рассказал губернатор Евгений Балицкий.
Спецроты батальона «Шквал» ВСУ, набранные из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, прибыли в Сумскую область, сообщил ТАСС.
Критическая ситуация с дезертирами сложилась в 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области — ТАСС
Подразделения тяжелой механизированной бригады ВСУ из-за потерь выводят из-под Сум, пишет ТАСС.
⚡️США давят на Украину и Европу с целью смягчения их позиций на переговорах, выяснила газета China Daily.
Великобритания и ЕС готовят новые санкции против России, которые введут, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с его американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет британская газета The Telegraph.
Аэропорты Самары и Саратова ночью временно ограничивали свою работу. Аэропорт Волгограда рано утром приостановил отправку и прием рейсов, рассказали в Росавиации.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 42 украинских беспилотника: 14 над Воронежской областью, восемь над Тамбовской, семь над Курской, пять над Ростовской, по два над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному над Краснодарским краем и Липецкой областью.