Над регионами России сбили 42 БПЛА. Военная операция, день 1274-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1274-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали 14 украинских беспилотников над Воронежской областью, восемь над Тамбовской, семь над Курской, пять над Ростовской, по два над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному над Краснодарским краем и Липецкой областью. По данным The Telegraph, Великобритания и ЕС готовят новый пакет санкций на случай отказа Владимира Путина от трехсторонней встречи для урегулирования конфликта. США давят на Украину и Европу для смягчения их позиций на переговорах, пишет China Daily. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
08:53

08:47

Европа ожидает, что США продолжат предоставлять разведданные и технику Украине через европейских партнеров, выяснил Bloomberg.

08:42

В Запорожской области восстановили поврежденное в результате ударов беспилотников электроснабжение, рассказал губернатор Евгений Балицкий.

08:37

Спецроты батальона «Шквал» ВСУ, набранные из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями, прибыли в Сумскую область, сообщил ТАСС.

08:35

Критическая ситуация с дезертирами сложилась в 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области — ТАСС

08:31

Подразделения тяжелой механизированной бригады ВСУ из-за потерь выводят из-под Сум, пишет ТАСС.

08:25

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения — Росавиация

08:23

⚡️США давят на Украину и Европу с целью смягчения их позиций на переговорах, выяснила газета China Daily.

08:17

Великобритания и ЕС готовят новые санкции против России, которые введут, если президент РФ Владимир Путин откажется участвовать в трехсторонней встрече с его американским и украинским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет британская газета The Telegraph.

08:13

08:07

Аэропорты Самары и Саратова ночью временно ограничивали свою работу. Аэропорт Волгограда рано утром приостановил отправку и прием рейсов, рассказали в Росавиации.

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 42 украинских беспилотника: 14 над Воронежской областью, восемь над Тамбовской, семь над Курской, пять над Ростовской, по два над Брянской, Орловской и Смоленской областями, по одному над Краснодарским краем и Липецкой областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1274-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

