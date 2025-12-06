На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Природа сжалится»: синоптик заявил, что россияне не останутся в Новый год без снега

Синоптик Тишковец: россиян ждет снежный Новый год
true
true
true
close
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно, рассказал «Газете.Ru» синоптик Евгений Тишковец.

«К Новому году и вообще на зимние месяцы — без снега мы не останемся, это 100%. Обязательно снег будет, обязательно будут сугробы, обязательно будет снежный покров. Декабрьские, пусть умеренные, очень мягкие, но морозы будут в конце месяца, в последней декаде, когда температурные показатели уйдут в такой щадящий режим, очень спокойные -2, -7 градусов. Снег будет сыпать почти ежедневно», — сказал эксперт.

Синоптик подчеркнул, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

«Есть обнадеживающие моменты, которые говорят о том, что, несмотря на такую очень теплую осень и очень теплый старт, аномально теплый старт зимы, тем не менее природа над нами сжалится и, по крайней мере, в конце года преподнесет нам атмосферный подарок в виде и снега и очень мягких, мягких морозцев», — заявил он.

Ранее синоптик рассказал, когда ждать полноценного снега в Москве и ЦФО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами