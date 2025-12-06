«Природа сжалится»: синоптик заявил, что россияне не останутся в Новый год без снега

Ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, кроме того, снег будет сыпать почти ежедневно, рассказал «Газете.Ru» синоптик Евгений Тишковец.

«К Новому году и вообще на зимние месяцы — без снега мы не останемся, это 100%. Обязательно снег будет, обязательно будут сугробы, обязательно будет снежный покров. Декабрьские, пусть умеренные, очень мягкие, но морозы будут в конце месяца, в последней декаде, когда температурные показатели уйдут в такой щадящий режим, очень спокойные -2, -7 градусов. Снег будет сыпать почти ежедневно», — сказал эксперт.

Синоптик подчеркнул, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

«Есть обнадеживающие моменты, которые говорят о том, что, несмотря на такую очень теплую осень и очень теплый старт, аномально теплый старт зимы, тем не менее природа над нами сжалится и, по крайней мере, в конце года преподнесет нам атмосферный подарок в виде и снега и очень мягких, мягких морозцев», — заявил он.

