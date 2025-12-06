На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска

Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска в ДНР
Министерство обороны РФ

Освобождение российскими войсками Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) изменило ход украинского конфликта из-за нового способа взятия города под контроль. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в начале конфликта практиковался подход с окружением населенного пункта за счет использования колонн танков и пехоты. Теперь же Вооруженные силы (ВС) России делают ставку на заход небольшими группами, которые в случае сложных погодных условий трудно отслеживать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

При этом финский военный аналитик Эмиль Кастехельми заявил о таком явлении, как «демеханизация боевых действий».

«Новый стиль ведения Россией военных действий в городах нагнетает страх среди киевских войск», — отметило издание.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Главе государства также сообщили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по взятию под контроль населенного пункта Гуляйполе.

Ранее в США раскрыли преимущество ВС России, позволяющее освобождать территории.

