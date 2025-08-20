Десяток стран готовы отправить войска на Украину. Кто и зачем развернет военных?

Politico: в ЕС не исключили трудности с отправкой западных войск на Украину

Bloomberg сообщил, что около 10 стран заявили о своей готовности отправить войска на Украину после завершения боевых действий. Военный контингент, как утверждают источники, поможет ВСУ в «обучении и подкреплении», однако будет дислоцирован вдали от линии фронта. Европейцы надеются, что поддержку окажет Вашингтон — как минимум будет предоставлять разведданные и военную технику. В Белом доме уже заявили, что готовы помочь в координации, но исключили отправку своих сил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Лидеры европейских стран, заручившись поддержкой президента США Дональда Трампа на саммите в Белом доме, стремятся укрепить позиции украинского лидера Владимира Зеленского перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Около 10 стран уже заявили о своей готовности отправить на Украину войска, однако характер поддержки со стороны США остается неясным, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Планируется, что в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности Украине

на первом этапе страны Запада окажут помощь ВСУ в «обучении и подкреплении». Поддержку предоставит «многонациональная группа», состоящая в основном из европейских военных, которые будут размещены на Украине, однако вдали от линии фронта.

План также предполагает и поддержку со стороны США в виде обмена разведданными, наблюдения за границами, поставок оружия и, вероятно, средств противовоздушной обороны.

«Европейские чиновники ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведывательную информацию и военную технику через европейских партнеров», — говорится в материале.

Кто отправит войска?

Париж и Лондон, как утверждается, готовы развернуть на Украине сотни своих военнослужащих после завершения боевых действий . По словам собеседников Bloomberg, отправке в страну британских и французских сил была посвящена встреча европейских представителей 19 августа.

Британское правительство уже анонсировало, что «в ближайшие дни» европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами, чтобы конкретизировать шаги «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий». В НАТО сообщили, что встреча пройдет 20 августа. По данным собеседников агентства, в этих переговорах примут участие главный военный командующий альянса в Европе, а также начальники штабов обороны государств-членов.

При этом Politico пишет, что французские и британские власти могут столкнуться с проблемами, если решатся на отправку военных на Украину. Издание отмечает, что, несмотря на разговоры, точная форма гарантий безопасности остается неопределенной. Отсутствие ясности, в свою очередь, сеет замешательство среди союзников Киева и «обнажает слабость тех, кто больше всего стремится к лидерству».

И президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются «показать, что по-прежнему играют важную роль на мировой арене», однако сталкиваются с политическими и экономическими препятствиями, которые порождают сомнения в способности их стран отправить войска на Украину.

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован. Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», — заявил Politico один из дипломатов ЕС.

Германия же по-прежнему колеблется. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Андреас Шварц в разговоре с изданием подчеркнул, что решение об отправке войск должен принимать парламент. Кроме того, как пишет газета, армия ФРГ слишком мала, чтобы позволить себе крупное развертывание на востоке. Это подтвердил и Шварц, отметив, что у бундесвера «нет личного состава для большого контингента».

Польша, которая сейчас располагает крупнейшими в ЕС вооруженными силами, исключает отправку войск на Украину. По словам высокопоставленного польского чиновника, у страны есть «своя стратегическая дилемма» — она граничит с Россией и Белоруссией, а потому «не может ослабить силы, необходимые для предотвращения нападения».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также опасается отправлять солдат на Украину, из-за чего даже поспорила с Макроном, заявив, что разумнее было бы предложить Киеву оборонительный пакт, а не войска.

Макрон ранее назвал присутствие военного контингента других стран на украинской территории одной из гарантий безопасности Киева. «Британцы, французы, немцы, турки и другие готовы проводить операции не на передовой, не провокационно, а по обеспечению безопасности в воздухе, на море и на суше», — говорил он.

На что готовы США?

Глава Белого дома Дональд Трамп исключил отправку в страну американского военного контингента, но при этом заявил, что США готовы помочь европейцам.

«Они готовы разместить людей на земле. Мы готовы им помочь, особенно, вероятно, если речь идет о воздушной помощи», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже уточнила, что Вашингтон готов помочь с координацией по гарантиям безопасности для Киева.

«Президент понимает, что гарантии безопасности критически важны для обеспечения прочного мира, и поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе», — сказала она, добавив, что хоть США и исключили развертывание войск, Вашингтон «безусловно мог бы помочь в координации и, возможно, предоставить другие гарантии безопасности».

В то же время Politico со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо сообщила, что у США нет красных линий в вопросе размещения американских военнослужащих в рамках миссии по гарантиям безопасности. При этом Трамп хочет, чтобы европейские союзники Киева активизировались.

«Но я думаю, что если бы последним кусочком головоломки было на какое-то время стать частью миротворческих сил, я думаю, он [Трамп] бы это сделал», — отметил собеседник издания.