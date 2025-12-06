На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Бориса Щербакова ответил на слухи о госпитализации отца с осколком в глазу

Сын Щербакова Василий опроверг сообщения о госпитализации актера
Сын народного артиста России Бориса Щербакова ответил на слухи о госпитализации отца с осколком в глазу. О здоровье актера он побеседовал с РЕН ТВ.

Василий Щербаков опроверг сообщения о том, что отца госпитализировали — по его словам, актер просто посещал офтальмолога.

«Ему прописали капли. Никакого осколка нет», — заявил он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что в начале декабря артист обратился к врачам с жалобами на боль и ухудшение зрения, заявив, что в глаз попал инородный предмет. Осмотр якобы подтвердил наличие осколка, который специалисты сразу извлекли.

Щербаков рассказал каналу, что действительно проходил лечение и сейчас чувствует себя хорошо, однако происхождение травмы раскрывать не стал.

Ранее звезде сериала «Воронины» удалили злокачественную опухоль.

