Хакеры взломали базу генштаба ВСУ и раскрыли реальные потери среди украинцев

Mash: с начала СВО более 1,7 млн военных ВСУ погибли или пропали без вести

Украина за три года боевых действий потеряла убитыми и пропавшими без вести 1,7 млн человек. Это выяснили российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики. Из нее стало известно, что только в 2025-м в боях погибли и пропали рекордные 621 тыс. военных. Такие данные сильно расходятся с официальными: президент Украины Владимир Зеленский в апреле оценивал потери Киева в 100 тыс. солдат. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина в ходе военного конфликта с Россией потеряла 1,7 млн человек — речь идет о погибших и пропавших без вести. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если верить цифровой картотеке ВСУ, за три года СВО украинская армия потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. 118,5 тысяч — в 2022 году, 405,4 тысяч — в 2023-м, 595 тысяч — в 2024-м и рекордную 621 тысячу — в 2025 году», — говорится публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Все файлы из базы данных содержат личную информацию, описание обстоятельств и места гибели и пропажи, контакты ближайших родственников, а также фото.

Информация попала в руки хакерских группировок Killnet, Palach Pro, User Sec, Beregini в результате комплексного взлома ПК и локальной сети сотрудников украинского генштаба. Сделать это помог вирус «Нюанс», который, как утверждают хакеры, работает исключительно на территории Украины. Он заражает устройство жертвы, скачивает данные и блокирует его без возможности восстановления.

«В их распоряжении теперь терабайты информации о потерях, личные данные командования ССО и ГУР, списки всех стран — поставщиков вооружения в ВСУ и списки всего переданного оружия — с 2022 года по 2025-й», — уточнил Mash.

Российская группировка KillNet подтвердила РИА Новости взлом базы. По словам представителя хакеров, сделать это удалось через рабочий компьютер руководителя департамента логистики по фамилии Черных.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с момента начала боев ВСУ потеряли убитыми 45 тыс. украинских военнослужащих, еще 390 тыс. были ранены, также тысячи бойцов пропали без вести или оказались в плену. При этом апреле в интервью телеканалу CBS News украинский лидер оценил потери убитыми примерно в 100 тыс. солдат.

Оценка Запада

В то же время The Economist, изучивший «просочившиеся» данные отчетов разведывательных агентств, заявления должностных лиц и открытые источники, в ноябре 2024-го сообщал о 500 тыс. убитых и раненых.

«Предполагается, что на данный момент погибло не менее 60 000–100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили слишком сильные ранения, чтобы продолжать сражаться», — писало издание, добавляя, что данные с сайта UAlosses свидетельствуют, что с 2022 года погибли не менее 60 тыс. украинских военных.

Журнал отмечал, что назвать реальные потери Киева сложно, поскольку его союзники «неохотно предоставляют оценки».

Президент США Дональд Трамп в начале 2025 года говорил, что Украина потеряла 700 тыс. человек.

«Мы видим тела и части тел на поле боя через спутники. Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно», — заявил глава Белого дома.

Оценка России

РФ в феврале 2025-го оценивала потери ВСУ в 1 млн человек. Такие данные приводило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию российского министерства обороны.

«По данным МО РФ, потери ВСУ в 2022 году составили 118,5 тыс. человек, в 2023 году — 405,4 тыс. военнослужащих. В 2024 году, согласно опубликованной российским военным ведомством информации в сводках, материалах итоговой коллегии и брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ, украинские войска потеряли более 595 тыс. человек убитыми и ранеными, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации», — говорилось в публикации.

В июне военный блогер и автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов, который занимается подсчетом украинских некрологов, также рассказывал, что Киев потерял убитыми как минимум 624 тыс. военных. Причем в это число не входят те бойцы, тела которых Украине передала Россия.

«624 тысячи — это количество некрологов, которое было выставлено про всей Украине с июня 2022 года до июня 2025-го. Подсчет был сделан на 25 июня 2025 года. <…> Сколько у них на самом деле еще где-то лежит, без некрологов — неизвестно», — отметил Татаринов.

Потери России

Москва официально озвучила потери среди бойцов ВС РФ в ходе операции в сентябре 2022 года. Тогда в Минобороны РФ сообщили о 5937 погибших бойцах.

При этом в июне 2024-го президент России Владимир Путин отмечал, что безвозвратные потери РФ и Украины соотносятся примерно один к пяти.

«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — заявлял Путин.