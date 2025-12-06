Православный активист обвинил арендодателей в пропаганде чайлдфри из-за «квартир без детей»

Арендодатели, которые запрещают людям жить в съемных квартирах с детьми, нарушают закон о пропаганде чайлдфри, заявил «Газете.Ru» глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, владельцы квартир нарушают в том числе Конституцию.

«Сегодня мы сталкиваемся с вопиющими случаями, когда при сдаче жилья арендодатели прямо запрещают заселение с детьми или домашними животными. Более того, встречаются ситуации, когда людям, уже проживающим в квартире, фактически навязывается отказ от рождения ребенка под угрозой расторжения договора. Это — не что иное, как форма социальной дискриминации и грубое попрание базовых семейных ценностей, на которых стоит наше общество», — сказал он.

Иванов считает, что такие запреты несут в себе «скрытую пропаганду» идеологии жизни без детей – чайлдфри.

«Подобные условия аренды не только аморальны, но и противоречат действующему законодательству. Семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Требования, которые, по сути, принуждают граждан выбирать между жильем и рождением ребенка, являются незаконными. Это скрытая пропаганда идеологии, чуждой нашему народу, где жизнь человека и продолжение рода ставятся ниже коммерческой выгоды. Существующие правовые нормы необходимо применять более жестко. Нам требуется четкая и недвусмысленная правовая позиция, которая поставит заслон такому «квартирному произволу». Недопустимо, чтобы в договорах аренды присутствовали пункты, ущемляющие конституционные права граждан на создание семьи. Мы будем добиваться того, чтобы подобные условия признавались ничтожными, а граждане знали о своих правах и могли их отстоять», — считает активист.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить полномочия регионов в обеспечении семей военных жильем.