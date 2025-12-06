Синоптики объяснили небольшое количество снега в европейской части России

В европейской части России наблюдается очень мало снега для этого периода года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр погоды «Фобос».

«Экстремальное малоснежье наблюдается на европейской территории страны. Из-за мощных вторжений атлантического воздуха сейчас средняя температура во многих регионах остается слабоположительной», — сказано в сообщении.

По данным «Фобос», раньше такая ситуация случалась от одного до трех раз в 10 лет. Теперь примерно каждый второй декабрь в Центральной России начинается без снега.

Уточняется, что на ситуацию влияют не только климатические изменения, но и активность Солнца. Так, при «спокойной активности» снежный покров в европейской части России формируется раньше климатических, а при высокой — позже.

6 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в столице сохранится пасмурная погода как минимум до середины декабря.

По ее словам, устойчивого солнечного периода в Москве ожидать не стоит. Она пояснила: последние две недели ноября и начало декабря определялись антициклоном, из-за чего в городе было крайне мало солнечных часов. В ближайшие десять дней солнечная погода также маловероятна.

