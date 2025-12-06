На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, с кем встретится Зеленский в ходе визита в Лондон

Зеленский в ходе визита в Лондон встретится со Стармером, Макроном и Мерцем
Heather Khalifa/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Лондон 8 декабря встретится с британским премьером Киром Стармером, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает The Independent.

Издание уточняет, что стороны намерены обсудить мирное урегулирование, а также переговоры между Вашингтоном и Киевом о гарантиях безопасности для Украины.

В ночь на 3 декабря завершились переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть предложений Вашингтона выглядит «более-менее приемлемой».

Ранее стало известно, что европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.

