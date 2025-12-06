На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пучков заявил о полном контроле США над службами Украины

Пучков заявил о контроле США над антикоррупционными органами Украины
true
true
true
close
Mariam Zuhaib/AP

Российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с RT заявил о полном контроле США над якобы антикоррупционными органами Украины.

Он отметил, что операция «Мидас» является рычагом воздействия на президента Украины Владимира Зеленского, «крах которого предрешен».

«Вот НАБУ и... САП... это обе службы, созданные США, работающие под контролем американцев... Никакая Украина к этому отношения не имеет», — сказал Пучков.

По его мнению, украинский лидер оказался в патовой ситуации.

«Либо его MI6 грохнет за ненадобностью, либо он согласится на какие-то условия американские», — резюмировал Пучков.

Также Пучков высказал мнение о том, почему глава Белого дома Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, американский президент не смог сделать этого из-за нехватки надежных сторонников.

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами