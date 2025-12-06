Пучков заявил о контроле США над антикоррупционными органами Украины

Российский журналист, продюсер и блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с RT заявил о полном контроле США над якобы антикоррупционными органами Украины.

Он отметил, что операция «Мидас» является рычагом воздействия на президента Украины Владимира Зеленского, «крах которого предрешен».

«Вот НАБУ и... САП... это обе службы, созданные США, работающие под контролем американцев... Никакая Украина к этому отношения не имеет», — сказал Пучков.

По его мнению, украинский лидер оказался в патовой ситуации.

«Либо его MI6 грохнет за ненадобностью, либо он согласится на какие-то условия американские», — резюмировал Пучков.

Также Пучков высказал мнение о том, почему глава Белого дома Дональд Трамп не смог прекратить конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, американский президент не смог сделать этого из-за нехватки надежных сторонников.

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.