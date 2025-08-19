Трамп назвал «очень хорошими» переговоры в Белом доме. Следующий шаг — встреча Зеленского с Путиным

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб перед переговорами с участием европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме заявил о начале подготовки прямой встречи президента Украины с Владимиром Путиным. По его словам, переговоры в Вашингтоне прошли «очень хорошо» и открыли путь к обсуждению гарантий безопасности для Киева и возможному трехстороннему саммиту, который должен пройти с участием США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к прямым переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social после встреч с украинским лидером и представителями стран Евросоюза в Белом доме.

По словам Трампа, место встречи пока не определено. Американский лидер уточнил, что после двухсторонних переговоров Путина и Зеленского планируется трехсторонний саммит с его участием. Трамп назвал переговоры с Зеленским и европейскими лидерами «очень хорошими» и охарактеризовал их как первый шаг к завершению конфликта.

Несмотря на заявления о готовности к диалогу, лидеры Европы подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня. Среди прочего обсуждались также возможные уступки Донбасса и других территорий. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц отметили, что Киев не должен идти на территориальные уступки в обмен на мир. Они также заявили, что поддержка Украины должна оставаться общей задачей Европы и США.

Гарантии безопасности для Украины

На встрече в Вашингтоне обсуждались гарантии безопасности для Украины. Трамп заверил, что США помогут в их обеспечении, но подчеркнул, что основная ответственность должна лечь на европейские страны. Лидеры Евросоюза поддержали идею коллективных гарантий, не связанных напрямую с членством Киева в НАТО.

По данным Financial Times, Киев представил Вашингтону предложение о масштабной оружейной сделке стоимостью около $100 млрд. В документе, с которым ознакомились союзники, Украина просит Соединенные Штаты о закупках современных систем вооружений в обмен на долгосрочные гарантии безопасности. Отдельным пунктом выделен проект по производству беспилотников на сумму до $50 млрд при участии украинских компаний. Конкретный перечень вооружений в документе не указан, однако ранее Киев заявлял о намерении закупить как минимум десять комплексов ПВО Patriot.

Украина настаивает, что любые договоренности должны начинаться с прекращения огня и категорически отвергает территориальные уступки. По данным FT, Киев отклонил предложение Владимира Путина о «заморозке» линии фронта в случае вывода украинских войск из Донбасса, назвав это плацдармом для нового наступления. В документе подчеркивается, что мир должен основываться не на «подарках Путину», а на прочной системе безопасности.

Зеленский готов обсуждать обмен территориями

По итогам встречи Зеленский также заявил, что вопрос территорий он готов обсуждать, но исключительно напрямую с Владимиром Путиным. По его словам, такие переговоры возможны только на личной встрече и без каких-либо предварительных условий.

Президент Украины подчеркнул, что разговор о территориях не должен вестись на уровне делегаций, а должен оставаться предметом диалога лидеров. Он также отметил, что такие обсуждения могут проходить только в формате трехсторонней встречи с участием США, Украины и России.

При этом, как выяснила The Wall Street Journal, украинский лидер допустил возможность «пропорциональных обменов». Зеленский, по данным издания, сослался на конституцию Украины, которая запрещает передавать территории, и подчеркнул: любые переговоры с Россией должны вестись на условиях прекращения огня и при участии международных посредников.

Разговор с Путиным

Во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме Дональд Трамп сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продолжалась около 40 минут и носила «откровенный, конструктивный характер». Американский президент проинформировал Путина о своих консультациях с Киевом и европейскими партнерами, а также изложил позицию Вашингтона относительно будущего мирного процесса.

По словам Ушакова, обе стороны подтвердили готовность поддержать прямые переговоры между российской и украинской делегациями, что должно стать шагом к встрече Путина и Зеленского. Кремль подчеркнул, что Москва по-прежнему настаивает на учете «реальных обстоятельств на линии фронта», однако не возражает против обсуждения форматов диалога при посредничестве США.

Как пишет Washington Post, звонок Трампа застал врасплох европейских участников встречи: дипломаты ЕС ожидали, что Белый дом будет сначала согласовывать каждое движение с союзниками, а не напрямую контактировать с Кремлем.