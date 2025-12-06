На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

FPV-дроны ударили по грузовику в поселке под Брянском

Богомаз: в Брянской области водитель грузовика пострадал при налете FPV-дронов
true
true
true
close
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Поселок Мирские попал под удар FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота), написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что при налете был ранен водитель грузовика. Мужчину госпитализировали. Автомобиль тоже был поврежден. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева. Это случилось во время его рабочей поездки в поселок Борисовка. Чиновник не пострадал, так как в момент прилета был в безопасности в здании поблизости, а его водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Машина была сильно повреждена.

Тогда же БПЛА атаковал движущийся автомобиль в поселке Борисовка. В салоне находился глава населенного пункта Валерий Борисенко. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.

Ранее Кадыров оценил массированный удар России по Украине.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами