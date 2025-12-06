FPV-дроны ударили по грузовику в поселке под Брянском

Поселок Мирские попал под удар FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота), написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона рассказал, что при налете был ранен водитель грузовика. Мужчину госпитализировали. Автомобиль тоже был поврежден. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева. Это случилось во время его рабочей поездки в поселок Борисовка. Чиновник не пострадал, так как в момент прилета был в безопасности в здании поблизости, а его водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Машина была сильно повреждена.

Тогда же БПЛА атаковал движущийся автомобиль в поселке Борисовка. В салоне находился глава населенного пункта Валерий Борисенко. Он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.

Ранее Кадыров оценил массированный удар России по Украине.