На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель Honda сбил трех человек и сбежал с места ДТП в Иркутской области

В Иркутской области водитель сбил трех человек и сбежал с места ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38»

Водитель сбил трех человек и сбежал с места аварии в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, летчик на Honda Fit Shuttle не справился с управлением на подъезде к селу Кимильтей: сначала снес припаркованную легковушку, затем вылетел на обочину и сшиб пешеходов (им 18-19 лет). После дал деру на своих двоих», — сообщает канал.

Отмечается, что водителя ищет полиция.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами