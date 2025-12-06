«Аморальные, мерзкие действия»: на бойца ММА завели дело за спарринг с памятником

Адвокат Сильвестри: бойца Исмаилова нужно наказать строго, чтобы было неповадно

Боец ММА Заур Исмаилов опубликовал видео тренировки возле памятника ветеранам МЧС в Москве, теперь его обвиняют в осквернении захоронения. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело, о ходе расследования поручил доложить председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестре заявил «Газете.Ru», что необходимо ужесточать наказание по подобным инцидентам.

Боец смешанного стиля Заур Исмаилов шокировал общественность, опубликовав видео, на котором он проводит тренировку возле памятника ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

На скульптуре изображен мальчик, отдающий честь ветерану. Именно ребенок стал «снарядом» для занятия спортсмена: на статую он накинул жгут и отрабатывал упражнения. Затем он произвел серию ударов по воздуху, имитируя спарринг.

После гневных комментариев в соцсетях спортсмен удалил ролик. Однако он опоздал: видео распространилось и привлекло внимание правоохранительных органов. Делом заинтересовался лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Обиделся на рассказ о своем унижении: боец поп-ММА избил блогера во время стрима Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил блогера Субхана Мамедова во время стрима в Дубае. Адвокат... 30 ноября 13:53 «В социальных медиа сообщается, что боец ММА совершил действия, оскверняющие памятник ветеранам МЧС в Москве. Следственными органами Главного следственного управления СК России по г. Москве по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б, ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений)»— говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления по Москве доложить о результатах расследования дела и установленных обстоятельствах.

«Он просто удобный»

Исмаилов, поняв, что ситуация грозит серьезными неприятностями, попытался оправдаться. Но, кажется, сделал только хуже.

«Он воинское приветствие делает ветерану. Он просто удобный. Жгут накинул — спасибо, памятник.

Мне пишут все, но я ни от кого не скрываюсь и не буду никогда. Я же с уважением, шесть лет здесь бегаю, накидываю на него руку, жгуты, вы неправильно поняли все», — сказал боец в соцсетях.

Мать избила 14-летнюю фигуристку академии Плющенко. Ей грозит семь лет колонии Ученица Евгения Плющенко, одна из самых талантливых фигуристок России — Елена Костылева —... 29 ноября 06:05 На инцидент отреагировали в Госдуме. Депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова допустила, что Исмаилов был в альтернативном состоянии сознания.

«Понятно, что так делать нельзя. Нормальный человек так не будет делать. Нужно правоохранительным органам проверить психологическое состояние человека и не был ли он под каким-то веществом», — сказала Журова РИА Новости.

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, в свою очередь, объяснил, почему вокруг этой ситуации возник такой резонанс.

«На то оно и общество, чтобы реагировать на подобные вещи. Возьмем хотя бы последнюю реакцию на «дело Долиной». И в этом случае его благодаря общественной реакции уже привлекли», — сказал он.

«Аморальные, мерзкие действия»

Адвокат по уголовным делам, член Ассоциации юристов России Максим Сильвестри в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление, что наказание за подобные нарушения законодательства является не столь суровым, как должно быть. Он призвал к максимальной мере в отношении Исмаилова.

«Конечно, налицо преступление. Статья 243.4 — осквернение воинских памятников, мемориальных досок, захоронений периода Великой Отечественной войны. Максимальное наказание — к сожалению, до пяти лет лишения свободы, это преступление средней тяжести. Но я считаю, что нужно увеличивать наказание за подобные преступления хотя бы до 10 лет. В данном случае боец ММА совершил преступление. И если он ранее не был судим, вряд ли речь пойдет о реальном сроке. Поэтому нужно законодательно ужесточать наказание, чтобы было неповадно.

К сожалению, безнаказанность приводит к полному беззаконию и к таким аморальным, мерзким действиям. Его нужно наказать строго»,

— убежден Сильвестри.

Задолжал почти 700 тысяч

Заур Исмаилов прежде не совершал действий, которые могли бы повлечь уголовное наказание. Однако он, так или иначе, нарушал закон, это следует из материалов судебных приставов.

«Кокорин повторит судьбу Ефремова»: футболист чуть не сбил двух женщин в Москве Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин едва не сбил двух женщин на пешеходном переходе... 20 ноября 13:50 В отношении спортсмена возбуждено 72 исполнительных производства. При этом шесть из них были прекращены: они касались взыскания госпошлины, назначенной судом, но ни должника, ни имущества, ни активов найти не удалось. Но по остальным 66 производствам приставы Москвы, Подмосковья и Дагестана продолжают взыскивать с бойца почти 700 тысяч рублей.

РИА Новости отмечает, что часть из них касается неуплаченных штрафов ГИБДД. Также у Исмаилова есть задолженности по кредитам, невыплаченные «иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов РФ» и «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».