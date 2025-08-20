«Человек при смерти»: главком ВСУ Сырский потратил 2,5 млн рублей на лечение отца в Москве

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег сообщил РИА Новости, что их отец находится при смерти.
«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — заявил Олег Сырский в ответ на вопрос о состоянии отца.
Ранее SHOT сообщил, что 86-летний Станислав Сырский в июне попал в больницу с заболеванием головного мозга, которое обострилось из-за коронавируса. После новостей об этом главком ВСУ, как утверждается, связался с семьей, несмотря на политические разногласия и долгую паузу в общении, и перевел около 2,5 млн рублей на лечение отца.
«После терапии отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя гораздо лучше. Каждый день у него реабилитационные занятия. Его планируют выписать через несколько дней. Вместе с женой он уедет в родной город Владимир», — писал SHOT.
В июле Telegram-канал сообщал, что Станислав Сырский борется с заболеванием с апреля. По данным SHOT, сначала пенсионер лечился во Владимире, однако местные врачи не смогли ему помочь. Тогда его отправили на реабилитацию в Москву. Отец Александра Сырского жил в отдельной палате вместе с супругой, которая сопровождала его. Месяц такого лечения обошелся главкому ВСУ в 1 млн рублей.
Перевод средств тогда подтвердил Олег Сырский. Однако мужчина отказался уточнить, был он сделан до или после начала спецоперации. При этом брат главкома ВСУ заявил, что ему не нужны эти деньги, и выразил готовность «отказаться от брата прилюдно», лишь бы семью не называли врагами народа. Олег Сырский также пояснил, что из-за позиции и должности брата потерял работу и не смог сам оплачивать лечение отца.
В то же время российские депутаты призывали проверить, куда в действительности пошли деньги, перечисленные Александром Сырским, и не были ли они потрачены на организацию в РФ подрывной террористической деятельности.
Что известно об отношениях Сырского с семьей в РФ?
Александр Сырский родился в небольшом селе в нескольких километрах от российского города Костерево во Владимирской области. Вдохновившись примером отца, который в советское время служил в воинской части зенитно-ракетных войск ПВО, Сырский-младший также решил стать военным. В 1970-х годах Станислава Сырского перевели в Харьков, за ним на Украину переехали жена и сын.
В 1982-м Сырский поступил в Московское высшее военное командное училище, а окончив его, вернулся и начал службу в Полтавской области. По данным украинских СМИ, до распада СССР он время от времени навещал родителей. Однако в 1991-м он принял присягу и больше не приезжал в Россию. Исключением стали только похороны бабушки в 2000 году.
В последнее же время семья сама не шла на контакт с главкомом ВСУ. По данным SHOT, отношения были практически прекращены из-за СВО.
Telegram-канал писал, что семья главкома ВСУ продолжает жить во Владимире. Каждый год родители Сырского участвуют в акции «Бессмертный полк», а его мать поет в вокальной группе учителей-ветеранов. При этом сына и его назначения чета Сырских предпочитает не обсуждать — свое родство с главкомом ВСУ они скрывают. Однако даже это не помогает пенсионерам избежать «волны хейта».