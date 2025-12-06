На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В чемпионате России установлен новый рекорд

Новый рекорд установлен в РПЛ после матча «Ростова» и «Рубина»
Александр Вильф/РИА Новости

В Российской премьер-лиге (РПЛ) был установлен новый рекорд после того, как в ворота «Ростова» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» был назначен пенальти. Об этом пишет Telegram-канал «Цифроскоп».

11-метровый удар был назначен в ворота ростовской команды в четвертом домашнем матче РПЛ подряд, такого ранее не было ни с одной командой за всю историю турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице национального первенства ростовская команда расположилась на десятом месте, набрав 21 очко. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея на два балла больше. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Ростов» на выезде сразится с «Краснодаром», а казанская команда сыграет выездной матч с махачкалинским «Динамо».

Ранее ветеран «Спартака» раскритиковал место команды в турнирной таблице РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
