Стали известны составы «Зенита» и «Акрона» на матч РПЛ

«Зенит» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Павел Кукуян.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб расположился на втором месте, набрав 36 баллов. Такое же количество очков у идущего третьим московского

ЦСКА. «Акрон» идет на девятой позиции, имея в активе 21 балл.

19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику», а тольяттинский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».

Ранее «Ростов» одолел «Рубин» в матче РПЛ.