Медведев отреагировал на призыв Маска к ликвидации Евросоюза

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X согласился с американским предпринимателем Илоном Маском, что Европейский союз нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

«Именно», — написал он в комментарии к соответствующей публикации Маска в X.

Илон Маск в соцсети X заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать. Бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу».

5 декабря официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе заявила, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона ЕC о цифровых услугах.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Ранее Маск призвал страны ЕС покинуть блок, так как он разрушает демократию в Европе.