На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев отреагировал на призыв Маска к ликвидации Евросоюза

Медведев поддержал призыв Маска к упразднению Европейского союза
true
true
true
close
РИА Новости/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X согласился с американским предпринимателем Илоном Маском, что Европейский союз нужно ликвидировать ради возвращения суверенитета входящим в него государствам.

«Именно», — написал он в комментарии к соответствующей публикации Маска в X.

Илон Маск в соцсети X заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать. Бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу».

5 декабря официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе заявила, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона ЕC о цифровых услугах.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Ранее Маск призвал страны ЕС покинуть блок, так как он разрушает демократию в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами