«Война не за горами»: Орбан описал четыре этапа противостояния Европы с Россией

Орбан: война в Европе не за горами, но Венгрия выступает против нее
Jonathan Ernst/Reuters

Европейские страны готовятся к войне с Россией к 2030 году, но Венгрия говорит этому «нет», заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на собрании активистов правящей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете.

Политик сообщил, что с политической точки зрения «война не за горами».

«На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором — вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество, на третьем — речь заходит о вооруженных силах и переходе к военной экономике (это то, что происходит сейчас), а четвертый этап — это уже стадия столкновения», — описал будущий сценарий глава правительства.

Орбан подчеркнул, что Венгрия находится в опасности, а задача заключается в том, чтобы удержать ЕС от военных действий. Премьер отметил, что действий одного Будапешта для этого может быть недостаточно.

В конце ноября он говорил о том, что признание проигрыша в конфликте на Украине приведет к изменениям в политике стран Европы. Венгерский премьер считает, что лидеры ЕС пока не приняли такой исход событий, но это произойдет, как было с миграцией.

Ранее президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина.

