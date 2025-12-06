На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Землетрясение магнитудой 4,1 балла зафиксировали в Лазаревском районе Сочи
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,1 балла в Лазаревском районе Сочи зафиксировали сейсмологи. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC-CSEM).

Подземные толчки зафиксировали в Черном море в 8 км к северо-востоку от Лазаревского в 13.13 мск. Координаты эпицентра составили 43,85 градуса северной широты и 39,35 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине на глубине 10 км.

Подобное землетрясение относится к разряду слабых, толчки ощущаются, но, как правило, не вызывают существенные разрушения или значительные повреждения.

Некоторые жители города Сочи заметили небольшие подземные толчки, об этом они сообщали в соцсетях, пишет Sochi1.

Накануне сильное землетрясение зафиксировали на Камчатке.

Ранее сейсмолог рассказал россиянам, как себя вести во время землетрясений.

