В России установлен рекорд по ввозу автомобилей через Сахалин

С начала 2025 года сахалинские таможенники оформили более 4,5 тыс. автомобилей, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Отмечается, что наибольшее количество транспортных средств для личного пользования оформлено в октябре 2025 года — более 600 единиц. Большинство автомобилей японского производства.

Кроме того, вырос ввоз иномарок китайских производителей: с начала года таможенники оформили 83 транспортных средства, тогда как в 2024 году их были единицы.

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили с привязкой его исчисления не только к рабочему объему, но и к мощности двигателя. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступило в силу с 1 декабря 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что повышение утильсбора спровоцировало в России рост цен на автомобили до 20%.