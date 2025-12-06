На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России установлен рекорд по ввозу автомобилей через Сахалин

Импорт автомобилей через таможню Сахалина вырос на 18%
true
true
true
close
Global Look Press

С начала 2025 года сахалинские таможенники оформили более 4,5 тыс. автомобилей, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Отмечается, что наибольшее количество транспортных средств для личного пользования оформлено в октябре 2025 года — более 600 единиц. Большинство автомобилей японского производства.

Кроме того, вырос ввоз иномарок китайских производителей: с начала года таможенники оформили 83 транспортных средства, тогда как в 2024 году их были единицы.

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили с привязкой его исчисления не только к рабочему объему, но и к мощности двигателя. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступило в силу с 1 декабря 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что повышение утильсбора спровоцировало в России рост цен на автомобили до 20%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами