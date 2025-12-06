Американский офицер заявил об оторванности Сырского от реальности

Дэвис: заявление Сырского о территориях говорят о его оторванности от реальности

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об отказе Киева уступать территории говорит о его оторванности от реальности. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети X.

«Оно (интервью Сырского. — «Газета.Ru») демонстрирует глубокую оторванность от реальности — склонность, которую разделяют многие западные лидеры», — сказано в публикации.

По словам Дэвиса, если это мышление продолжит влиять на политику Киева, результатом станет его военное поражение.

До этого Сырский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Украина допускает возможность продолжения военных действий без помощи США. При этом главком подчеркнул, что все же надеется на дальнейшее продолжение полной поддержки со стороны Вашингтона. По его словам, в случае сокращения американской помощи европейским союзникам Украины придется быть готовыми взять эту роль на себя.

