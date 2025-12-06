Дмитриев отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США, критикующую Европу

Глава РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X назвал честной новую стратегию нацбезопасности Соединенных Штатов, в которой критикуется положение Европы в геополитике.

Так Дмитриев прокомментировал пост газеты Wall Street Journal, которая была посвящена новой стратегии нацбезопасности США. Согласно статье, документ новой стратегии шокировал Европу тем, что они описаны в документе как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Европейскому союзу.

«Честность», — написал он, комментируя статью газеты.

6 декабря газета Wall Street Journal (WSJ) заявила, что новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.