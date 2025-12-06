С 2022 года экономика стран Европы потеряла до €1,6 трлн из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении МИД РФ для заседания Генассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами.

В ведомстве считают, что такие шаги служат одним из главных инструментов «неоколониальной политики «коллективного Запада», которая нацелена на сохранение его «ускользающего доминирования». В российском МИД отметили, что в последние годы РФ подверглась «беспрецедентным мерам» экономического давления со стороны Запада, но ее экономика «продолжила уверенный рост». При этом антироссийские санкции нанесли «тяжелый урон» их инициаторам.

«Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что принудительное изъятие суверенных активов ЦБ создает риски для всех стран, у которых есть средства на Западе.

На этой неделе Еврокомиссия одобрила план по предоставлению Украине «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет изъятия замороженных российских активов. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, средства должны покрыть финансовые потребности Киева на ближайшие два года.

Против плана выступает Бельгия, где хранится большая часть активов. В Кремле уже называли такое изъятие «воровством» и пообещали ответные меры.

