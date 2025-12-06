«Более чем исчерпывающий ответ»: Кадыров оценил массированный удар ВС РФ по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал массированный удар ВС РФ по Украине «более чем исчерпывающим ответом» ВСУ.

Чиновник отметил, что реакция на атаку на «мирный объект Грозного» не заставила себя ждать и противник запомнит ее надолго. Он уточнил, что под «точечные массированные удары» ВС РФ попали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки дронов, военно-ремонтные логистические точки, объекты ПВО (противовоздушной обороны) и портовой военной инфраструктуры, ж/д узлы для доставок грузов НАТО и места скопления боевой техники в республике.

По словам Кадырова, первый удар в 00:40 был нацелен на Чернигов и Фастов. Взрывы были слышны по всей Украине. До 9:00 ВС РФ поразили более 60 целей и нанесли «непоправимый урон по тылу врага». Глава Чечни подчеркнул, что «это еще не все» и «продолжение следует».

«Могу уверенно обещать любителям бить по нашим гражданским объектам, что чем дальше, тем все мрачнее будет для них становиться», — заключил чиновник.

До этого Минобороны РФ заявило о массированном ударе по Украине в ночь на 6 декабря. Поражены были предприятия военно-промышленного комплекса, энергообъекты страны, обеспечивающие их работу, и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ. Операция стала ответом на атаки Украины по гражданским объектам в РФ.

Ранее Кадыров обратился к украинцам после атаки на Грозный.