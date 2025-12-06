Клуб КХЛ отстранил главного тренера из-за плохих результатов

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада были отстранены от работы с командой из-за неудовлетворительных результатов. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин.

6 декабря «Адмирал» на домашнем стадионе проиграл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 3:1. Для «Адмирала» это поражение стало четвертым подряд.

Команда набрала 28 очков в 32 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч владивостокский клуб проведет на выезде и сыграет с хабаровским «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ. Причем эта команда потерпела шесть поражений подряд. Поединок между «Адмиралом» и «Амуром» состоится 17 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 12:15 по московскому времени.

