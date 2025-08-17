Силы ПВО сбили над Россией 46 украинских беспилотников. Военная операция, день 1271-й

NHK: Владимир Путин провел встречу с Дональдом Трампом на Аляске в выгодном для Москвы ключе, что обещает Киеву неблагоприятное развитие событий в будущем.
Падение обломков БПЛА привело к повреждению остекления одной квартиры, технического этажа в одном из домов и 10 автомобилей, сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 46 дронов ВСУ над Россией.
▪️в Белгородской области — 16 БПЛА;
▪️в Нижегородской — 14;
▪️в Воронежской — девять;
▪️в Брянской — три;
▪️в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской — по одному.