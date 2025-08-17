На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Силы ПВО сбили над Россией 46 украинских беспилотников. Военная операция, день 1271-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1271-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
В Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 46 дронов ВСУ над Россией. Больше всего было ликвидировано БПЛА в Белгородской области — 16. В Нижегородской области уничтожили 14 дронов, девять в Воронежской, три в Брянской, и по одному БПЛА в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:33

NHK: Владимир Путин провел встречу с Дональдом Трампом на Аляске в выгодном для Москвы ключе, что обещает Киеву неблагоприятное развитие событий в будущем.

8:24

Падение обломков БПЛА привело к повреждению остекления одной квартиры, технического этажа в одном из домов и 10 автомобилей, сообщил глава Воронежа Сергей Петрин.

8:11

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 46 дронов ВСУ над Россией.

▪️в Белгородской области — 16 БПЛА;
▪️в Нижегородской — 14;
▪️в Воронежской — девять;
▪️в Брянской — три;
▪️в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1271-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

