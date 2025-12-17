На Кубани сообщили о падении обломков БПЛА на линию электропередачи

Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

«В результате падения обломков без электроснабжения оставались около 38,8 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для проведения восстановительных работ на место инцидента оперативно выехали пять аварийных бригад — 20 человек и 5 единиц техники. На данный момент без электричества остаются 12,7 тыс. человек.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края произошли взрывы.

По словам очевидцев, атака беспилотников-камикадзе началась около 00:45 мск и продолжается до сих пор. В разных частях района видны вспышки в небе. В одном из городов произошел пожар. Всего прогремело около 10 взрывов.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал о последствиях атаки беспилотников на регион.