Сбер подсчитал число улыбок у своих клиентов

Сбер запустил проект «Итоги года»
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустил проект «Итоги года», с помощью которого клиенты, пользующиеся сервисами банка или экосистемы, смогут получить персональный отчет за 2025 год, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что отчет представляет собой живую историю успехов, привычек и реальной выгоды.

Персональный отчет прошел по 135 фактам, но в итоговый вошло только что, что особенно ценно для конкретного клиента. В итоговом отчете клиенты смогут увидеть количество потраченных за год бонусов «Спасибо», полученную сумму кешбэка, количество оплат покупок улыбкой и другие вещи.

Также в отчете представлены наиболее популярные категории покупок конкретного человека.

Кроме того, клиенты смогут увидеть динамику и сравнить самые важные параметры с данными прошлого года.

«Мы хотим, чтобы, глядя на итоги, вы почувствовали гордость и удовлетворение от того, как прошел 2025 год вместе со Сбером. Верим, что он был наполнен верными решениями и реальной выгодой. Каждый день вся экосистема Сбера работает на то, чтобы вы успешно решали повседневные и стратегические задачи, экономя время и деньги», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

С помощью «Итогов года» предприниматели смогут увидеть ключевые показатели за 2025 года, а ИИ-помощник GigaChat составит персональную дорожную карту по достижениям поставленных целей в 2026 году.

