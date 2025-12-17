Захарова отреагировала на совет Лукашенко Киеву о «спящем медведе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала совет президента Белоруссии Александра Лукашенко Украине не будить «спящего медведя».

По ее мнению, если кто-то оказался рядом с «спящим медведем», ему прежде всего стоит задать себе вопрос, как он туда попал.

Захарова отметила, что для сотрудничества России и Западной Европы существовали все возможности, однако на Западе от них отказались, выбрав путь конфронтации. При этом она подчеркнула, что действия Запада лишь подтвердили ранее озвученные оценки российской стороны, включая речь президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года.

Белорусский лидер говорил, что Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Также он отметил, что продолжение конфликта между двумя странами не сулит Украине ничего хорошего.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине в 2014 году. Он отметил, что Российская Федерация вынуждена делать это вооруженным путем.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».