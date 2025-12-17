На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге охранник трогал девочек за грудь и был задержан

В Екатеринбурге охранника школы задержали за приставания к девочкам
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Охранник школы может стать фигурантом уголовного дела после задержания из-за домогательств в отношении девочек. Об этом сообщает kp.ru.

О произошедшем стало известно после того, как об этом рассказали пострадавшие. Две ученицы третьего класса, которым по девять лет, утверждали, что 67-летний охранник трогал их за грудь.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, мужчину направили в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Не исключено, что потом задержат на 48 часов и затем повезут в суд для избрания меры пресечения», – сообщается в публикации.

Известно, что охранник был трудоустроен официально. На момент публикации представители ЧОП, в котором числится мужчина, ситуацию не прокомментировали.

До этого в Краснодаре мужчину осудили за домогательства в отношении детей. По версии следствия, в парке фигурант увидел двух девочек и совершил в их отношении действия сексуального характера. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее медбрат домогался 14-летнего пациента, когда тот был под наркозом.

