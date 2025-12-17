Овечкин поднялся на 21‑е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в 1524-й игре регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч «Вашингтона», который прошел в ночь на 17 декабря на льду «Гранд Казино Арены», завершился со счетом 5:0 в пользу «Миннесоты Уайлд». Овечкин не отметился результативными действиями, но вышел на 21-е место в истории лиги по количеству сыгранных матчей в регулярных сезонах, разделяя место с Брэнданом Шэнахэном

Теперь Овечкину необходимо провести еще две игры и превзойти показатель Райана Сутера (1526 матча) для вхождения в топ-20. Абсолютный рекорд принадлежит Патрику Марло, сыгравшему 1779 матчей.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Капризов вышел на второе место по голам в истории «Миннесоты».