На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль с белгородцами сделал кульбит из-за кабана и попал на видео

В Белгородской области машина с людьми улетела в кювет из-за кабана
true
true
true

В Белгородской области автомобиль с пенсионером улетел в кювет в момент ДТП с кабаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Два человека пострадали в аварии с кабаном в Белгородской области. В ГИБДД сообщили, что 74-летний водитель «четырки» на трассе от Нового Оскола до Ровенек сбил кабана. После его тачка вылетела в кювет», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил повреждения: у транспорта выбиты стекла, смят кузов, разбит капот и бампер. По данным канала, в результате аварии пострадал водитель и его 52-летняя пассажирка. О состоянии животного в Госавтоинспекции не сообщили.

До этого в Приморском крае тигр гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. Увидев автомобиль, животное прыгает через забор частного дома. На записи также слышно, как местные жители призывают всех оставаться дома.

Ранее волонтеры спасли на трассе М-4 собаку, которая пережила стрельбу и ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами