Автомобиль с белгородцами сделал кульбит из-за кабана и попал на видео

В Белгородской области машина с людьми улетела в кювет из-за кабана

В Белгородской области автомобиль с пенсионером улетел в кювет в момент ДТП с кабаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Два человека пострадали в аварии с кабаном в Белгородской области. В ГИБДД сообщили, что 74-летний водитель «четырки» на трассе от Нового Оскола до Ровенек сбил кабана. После его тачка вылетела в кювет», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что легковой автомобиль получил повреждения: у транспорта выбиты стекла, смят кузов, разбит капот и бампер. По данным канала, в результате аварии пострадал водитель и его 52-летняя пассажирка. О состоянии животного в Госавтоинспекции не сообщили.

До этого в Приморском крае тигр гулял по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. Увидев автомобиль, животное прыгает через забор частного дома. На записи также слышно, как местные жители призывают всех оставаться дома.

Ранее волонтеры спасли на трассе М-4 собаку, которая пережила стрельбу и ДТП.