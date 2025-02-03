Над Россией сбили 70 украинских беспилотников. Военная операция, день 1076-й

Власти Дагестана зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, «это в интересах» Киева, пишет газета Financial Times.
🔴 Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, заявил Reuters советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.
Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этом процессе, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала, сообщили в Росавиации.
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Федоров.
Беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Одной из самых массированных атак подвергся Волгоград, уточнил Mash. По данным Telegram-канала, в городе произошло не менее 50 взрывов на фоне удара БПЛА.