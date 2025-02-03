Над Россией сбили 70 украинских беспилотников. Военная операция, день 1076-й

Средства ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами. В Астраханской области в результате атаки возник пожар на объекте ТЭК, в Волгоградской — на нефтеперерабатывающем заводе. Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Россией и Украиной. В офисе Зеленского заявили, что план республиканца об урегулировании конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.