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Политика

Над Россией сбили 70 украинских беспилотников. Военная операция, день 1076-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1076-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами. В Астраханской области в результате атаки возник пожар на объекте ТЭК, в Волгоградской — на нефтеперерабатывающем заводе. Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Россией и Украиной. В офисе Зеленского заявили, что план республиканца об урегулировании конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:21

Власти Дагестана зафиксировали в небе над Каспийском беспилотники, сообщил глава региона Сергей Меликов.

9:09

Три частных дома, пять автомобилей и сельхозпредприятие в Белгородской области повреждены при ударах со стороны Украины, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:54

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна принять участие в переговорах по урегулированию на Украине, «это в интересах» Киева, пишет газета Financial Times.

8:37

🔴 Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, ранен мужчина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

8:29

В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы», сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

8:24

План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, заявил Reuters советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

8:20

Дональд Трамп анонсировал контакты с Россией и Украиной, подчеркнув успех переговоров. Украина выражает опасения по поводу своей роли в этом процессе, особенно в вопросах выборов и безопасности. В Кремле ранее заявляли, что не получали от команды президента США конкретных предложений.

8:15

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 07:44 мск введены в аэропортах Владикавказ, Грозный, Махачкала, сообщили в Росавиации.

8:13

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Федоров.

8:10

8:07

Беспилотники попытались атаковать объекты на территории Астраханской области, в том числе объекты ТЭК. При падении одного из дронов произошло возгорание, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

8:03

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 70 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Одной из самых массированных атак подвергся Волгоград, уточнил Mash. По данным Telegram-канала, в городе произошло не менее 50 взрывов на фоне удара БПЛА.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1076-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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