Российская пенсионерка «задекларировала» у мошенников более 3 млн рублей

В Нижегородской области 68-летняя женщина доверилась мошенникам и «задекларировала» свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонили неизвестные, которые представились «сотрудниками правоохранительных органов». Злоумышленники убеждали пенсионерку, что ей необходимо «задекларировать» имеющиеся у нее деньги, сняв их с банковских счетов.

Поверив аферистам, пожилая женщина последовала их инструкциям, сняла с банковских счетов более 3 млн рублей и передала их курьеру преступников.

Позже пенсионерка осознала обман и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

