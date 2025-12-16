На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская пенсионерка «задекларировала» у мошенников более 3 млн рублей

В Нижегородской области пенсионерка лишилась более 3 млн рублей из-за мошенников
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 68-летняя женщина доверилась мошенникам и «задекларировала» свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что горожанке позвонили неизвестные, которые представились «сотрудниками правоохранительных органов». Злоумышленники убеждали пенсионерку, что ей необходимо «задекларировать» имеющиеся у нее деньги, сняв их с банковских счетов.

Поверив аферистам, пожилая женщина последовала их инструкциям, сняла с банковских счетов более 3 млн рублей и передала их курьеру преступников.

Позже пенсионерка осознала обман и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее студентка опустошила сейф отца, попавшись на «классическую схему» мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами