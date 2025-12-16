На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР нашли тайник с иностранным оружием

Росгвардейцы нашли схрон с оружием производства Швеции и Германии в ЛНР
Росгвардия

Сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием производства Швеции и Германии в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Схрон был обнаружен в кирпичной печи заброшенного частного дома, расположенного в районе одного из населенных пунктов ЛНР.

«Изъяты шведский противотанковый гранатомет AT-4, немецкий пулемет MG-42 под патрон натовского стандарта и различные боеприпасы», — отмечается в сообщении.

Росгвардейцы передали найденное оружие органам внутренних дел.

В ноябре ФСБ сообщила о нахождении под Красноармейском (украинское название — Покровск) схрона Вооруженных сил Украины с компонентами химического оружия. Из тайника изъяли самодельные взрывные устройства, выполненные в виде лабораторных пробирок с запрещенным веществом «хлорпикрин», а также заряды пластита и емкости с бензином. При подрыве такая смесь превращается в боевое удушающее вещество — фосген.

Летом сотрудники ФСБ обнаружили в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике заминированный тайник ВСУ, в котором находились 60 гранат, 22 автомата Калашникова, три гранатомета, 3 тысячи патронов. Кроме того, в схроне обнаружили две снайперские винтовки, два ручных пулемета, 57 выстрелов для подствольного гранатомета и электроимпульсную мину. Найденное оружие и боеприпасы передали для применения российским войскам.

Ранее стало известно, что находилось в тайнике подростка, напавшего с ножом на детей в Одинцово.

